Interdiction de la vente de fleurs de CBD : la catastrophe pour les vendeurs marnais

Certains parlent de "catastrophe annoncée" pour toutes les boutiques de CBD qui ont fleuries ces dernières années dans nos villes et notamment à Reims : depuis un arrêté publié au journal officiel, il est interdit de vendre des fleurs et des feuilles brutes de CBD, ou cannabidiol, la molécule non psychotrope du cannabis.

"Les feuilles sont présentes dans les tisanes", précise Mathieu Bersot patron des boutiques "Brin d'herbes". Leur vente, avec les fleurs, représente 70 à 80% du chiffre d'affaires des boutiques. "On vend d'autres choses, comme des huiles, mais ça ne suffira pas, on n'aura pas la clientèle nécessaire pour continuer à tourner comme aujourd'hui et à embaucher comme aujourd'hui". Sa marque s'apprête à ouvrir une sixième boutique et embauche six personnes à temps plein en CDI, "Sans compter les prestataires de service qui nous donnent des coups de mains".

On se dirige vers un chômage de masse dans le milieu

C'est donc un sentiment d'injustice qui domine chez Mathieu Bersot, également membre de l'Union des professionnels du CBD. "Partout en Europe il y a une libéralisation du marché. La France aurait donc pu tirer son épingle du jeu en libéralisant le marché, en permettant aux chanvriers de pouvoir cultiver et de travailler avec des fleurs 100% françaises avec une traçabilité et en fait ils viennent de nous couper l'herbe sous le pied".

Pour tenter de faire plier le gouvernement, l'Union des professionnels du CBD a déposé différents recours devant la justice française et européenne. Les professionnels ont également écrit au maire de Reims, Arnaud Robinet, qui s'est à plusieurs reprises exprimé en faveur de la légalisation du cannabis.