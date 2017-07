Interdiction du burkini : le conseil municipal de Lorette à huis clos

Conseil municipal en grande partie à huis-clos mercredi soir à Lorette, le maire l'a fait voter juste avant de débattre du nouveau règlement des Blondières, celui où il a d'abord été question d'interdire le port du voile et du burkini, avant que le maire fasse marche arrière.

"C'est scandaleux, il est gonflé ! " Teddy Pestel ne décolère pas au lendemain du conseil municipal de Lorette. Ancien élu d'opposition, il était dans l'assistance ce mercredi soir en mairie de Lorette avec six autres personnes. Public qui a été prié de sortir de la salle en pleine réunion.

"Il y a d'abord eu un premier débat, tout le monde écoutait sagement et puis le maire a demandé le huis clos (...). Un seul élu s'est levé contre", raconte Teddy Pestel. Gérard Tardy voulait ainsi "pouvoir délibérer sans être importuné" sur le règlement du plan d'eau des Blondières. Texte sur lequel les élus municipaux devaient voter de nouveau puisque le précédent règlement qui précisait l'interdiction du port du voile et du burkini a dû être suspendu au début du mois, après la demande d'explications du préfet de la Loire et l'intervention de plusieurs associations. Ce Lorettois explique aussi qu'il a fallu l'intervention de la police municipale pour faire sortir le public.

Un conseil municipal à la botte du maire ?

Gérard Tardy ne répond pas à nos sollicitations. Un seul élu a accepté de nous parler, pas celui qui s'est levé contre le huis clos. Selon lui, il a été question de modifier le règlement du plan d'eau en s'inspirant de ceux régissant les bases de loisirs et piscines alentours afin "de ne plus faire de vagues".

Les élus sont des "godillots", le maire a un conseil municipal "à [sa] botte", Teddy Pestel Copier

