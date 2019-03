Interdiction exceptionnelle d'allumer un feu dans l'Hérault à cause de la sécheresse

Le préfet de l'Hérault interdit les feux partout et pour tous à compter de ce jour et jusqu’au 15 avril sur l’ensemble du département de l’Hérault pour prévenir les incendies de forêt. Décision prise en raison de la sécheresse actuelle.

Hérault, France

La sécheresse actuelle et les dernières prévisions météorologiques ont poussé le préfet de l'Hérault à prendre un arrêté exceptionnel : les feux sont interdits partout et pour tous à compter de ce vendredi et jusqu’au 15 avril sur l’ensemble du département de l’Hérault pour prévenir les incendies de forêt et protéger les personnes et les biens.

Sont interdits les brûlages de végétaux (coupés ou sur pied), l’écobuage, les feux de camp et les barbecues en zone végétalisée. Il est rappelé que le brûlage des déchets verts de parcs et jardins (déchets de tonte, feuillages, branchages issus d’élagage de haies…) demeure interdit dans tout le département, au titre de l’article 84 du Règlement sanitaire départemental. Il est également formellement interdit de fumer dans les zones naturelles et de jeter des mégots.

Le préfet a demandé aux services de l’État de se mobiliser pour surveiller et réprimer toute mise à feu malveillante, susceptible d'être à l'origine d'incendies.