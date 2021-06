Interdit de séjour dans les Pyrénées-Orientales, le maire du Barcarès reste candidat aux départementales

Voilà maintenant plus d'un mois qu'Alain Ferrand n'a plus le droit de séjourner dans les Pyrénées-Orientales. Et pourtant, dans un tract en forme de lettre adressée à ses administrés, le maire du Barcarès indique ce mercredi qu'il maintient sa candidature (sans étiquette) aux élections départementales des 20 et 27 juin prochains, dans le canton de la Côte salanquaise. Mis en examen pour "extorsion en bande organisée", celui qui est aussi premier vice-président de la communauté urbaine de Perpignan dénonce des "calomnies", des "accusations fallacieuses" et des "basses manœuvres orchestrées par [ses] opposants politiques".

Depuis le 6 mai dernier, Alain Ferrand est également mis en examen pour concussion et complicité de destruction de preuves. L'élu de 61 ans a été placé sous contrôle judiciaire à l'issue de 48 heures de garde à vue. Selon le Parquet de Marseille, "les faits, commis sur la période 2015-2020 ont consisté à faire usage de la contrainte pour, d'une part, recouvrer auprès d'exploitants de campings des droits et taxes indus pour financer des travaux de voirie et d'autre part, imposer à des commerçants la location de parasols auprès de la mairie".

Alain Ferrand contre-attaque

"Ceux qui me connaissent depuis plus de 25 ans sauront dire si le maire du Barcarès gère la commune en instaurant un climat de peur et de menaces", se défend Alain Ferrand dans un tract diffusé sur les réseaux sociaux. "Il m'est également reproché d'avoir exécuté des délibérations du conseil municipal (...) qui décidaient du tarif de l'occupation du domaine public. Or, ces délibérations ont pourtant été soumises au contrôle de légalité de la Préfecture, aux contrôles de la Trésorerie et de la Chambre régionale des comptes sans la moindre remarque de leur part !".

Alors que son contrôle judiciaire lui interdit de mettre les pieds dans les Pyrénées-Orientales pour gérer sa commune et faire campagne, Alain Ferrand n'entend pas renoncer pour autant : "tous ces coups bas sont bien-sur humainement difficiles à supporter. Mais je vous assure qu'il n'ont aucun effet sur ma volonté d'agir à votre service (...). Dans ce combat politique qui s'annonce, je suis entouré d'élus bienveillants". Dans un post publié sur facebook, le maire du Barcarès annonce qu'il s'adressera bientôt à la presse locale, pour la première fois depuis sa mise en examen.

Un casier judiciaire déjà bien fourni

Figure de la droite dans les Pyrénées-Orientales, le maire du Barcarès a déjà été condamné à plusieurs reprises par la justice. Elu pour la première fois en 1995, Alain Ferrand et sa femme Joëlle se sont succédé à l'hôtel de ville, au gré des inéligibilités de l'un et de l'autre.

Février 1999 : il est condamné pour abus de biens sociaux dans la gestion de plusieurs casinos. Il écope de 3 ans de prison avec sursis, 300.000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité. Ce qui l'oblige à quitter la mairie, au profit de son épouse.

dans la gestion de plusieurs casinos. Il écope de 3 ans de prison avec sursis, 300.000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité. Ce qui l'oblige à quitter la mairie, au profit de son épouse. Juin 1999 : deux ans de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt. Alain Ferrand avait touché des commissions illégales sur un placement financier de la Semeta, une société d'économie mixte dépendant de la commune

Alain Ferrand avait touché des commissions illégales sur un placement financier de la Semeta, une société d'économie mixte dépendant de la commune Mars 2001 : 18 mois de prison (dont 15 avec sursis) pour fraude fiscale.

Régulièrement inquiété par la justice au cours de la dernière décennie, Alain Ferrand a été réélu dès le premier tour lors des élections municipales de 2020. Cette fois-ci, son épouse se présentait contre lui.

Numéro 2 de l'agglo de Perpignan

Âgé de 61 ans, Alain Ferrand est aussi le premier vice-président de la communauté urbaine de Perpignan, qui regroupe 36 communes et plus de 250.000 habitants dans la Plaine du Roussillon. Il y est à la tête d'une vaste délégation comprenant le tourisme, l'économie et les grands événements. Candidat à la présidence, il avait recueilli 18 voix (sur 88) lors du premier tour en juillet 2020, avant de se désister en faveur du maire de Saint-Estève Robert Vila. En début de semaine, son bureau à la communauté urbaine a fait l'objet d'une perquisition.