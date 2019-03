Près de 15% des habitants de la Vienne rencontrent des difficultés d'accès à Internet

A l'heure où nous fêtons les 30 ans du lancement du World Wild Web, (l'internet mondial était lancé en 1989), la Vienne se place parmi les pires départements en ce qui concerne la connexion internet.

Si 86,1% des foyers du département ont une qualité d'accès à Internet jugée suffisante, 13,9% des logements ont des difficultés d'accès au réseau.

C'est notamment le cas à Tampenoux, à proximité de Champagné-Saint-Hilaire, dans le sud de la Vienne.. Sur cette commune certains habitants ont un accès très limité au réseau internet.

C'est un problème pour la commune de Champagné-Saint-Hilaire qui entend attirer depuis plusieurs années de nouveaux arrivants sur sa commune. Internet est aujourd'hui une priorité pour les familles

Les nouveaux arrivants me demandent s'il y a des écoles et puis ensuite ce qui vient directement c'est l'accès à Internet et ça pose régulièrement un problème.

Gilles Bosseboeuf, maire de Champagné-Saint-Hilaire.