Internet et téléphone en panne dans le nord-est de la Creuse

Le téléphone ne passe plus depuis ce mardi matin dans la région de Boussac. Une pelleteuse a sectionné des câbles par accident dans le bourg de Ladapeyre. En conséquence, le réseau téléphonique et la fibre optique sont hors-service. Un retour à la normale est espéré avant la fin de journée.

Allo ? Le téléphone ne sonne plus, ou alors très peu, dans le nord-est de la Creuse. Ce mardi matin, dans le bourg de Ladapeyre, un engin de travaux a tranché plusieurs câbles par accident. Le réseau téléphonique et la fibre optique sont touchés. Près de 2 500 foyers sont concernés à Genouillac, Clugnat, Boussac et plusieurs autres communes du secteur.

Blocage général

Les conséquences sont nombreuses pour les habitants et les commerces. A Boussac, par exemple, il n'est plus possible de payer son déjeuner avec sa carte bleue. Les boîtiers de paiement ne fonctionnent plus puisqu'ils sont reliés au réseau téléphone. De même, il n'est plus possible de retirer de l'argent dans les distributeurs. Pour la même raison. Les clients doivent donc ressortir le carnet de chèque : seule solution pour régler ses courses.

Pour les petits commerces, cette panne générale a un impact économique évident. Les clients sans chéquier passent leur chemin et le chiffre d'affaire du jour chute brusquement. Au bureau de tabac, il n'est plus possible de faire l'inventaire de la journée. A la Poste, impossible de suivre les colis à la trace, faute de code-barres. A la pharmacie, c'est encore plus grave : les médicaments du jours ne peuvent pas être commandés.

Réparations en cours

Heureusement, la panne ne devrait pas durer plus de 24 heures. Les réparations sont en cours. L'opérateur Orange promet un retour à la normale avant la fin de soirée, ce mardi.