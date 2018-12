Internet très haut-débit : la Loire fête le 100.000e client raccordé à la fibre

La Loire est le département rural le plus fibré de France. Ce vendredi 30 novembre, le département va raccorder son 100.000e client à la fibre très haut débit. Dans les petits villages comme La Gimond on parle de révolution.

Loire, France

Cette 100 000e prise éligible à la fibre internet très haut-débit est l’occasion d’une fête au SIEL, le syndicat intercommunal d'énergies qui porte ce projet fibre sur tout le territoire pour le département. D'ici à 2020, tous les hameaux de la Loire seront raccordés gratuitement à cette fibre. THD42. C'est unique en France, et sans doute même en Europe. Un chantier lancé il y a cinq ans par le département.

A la Gimond, l'école est désormais connectée. © Radio France - SM

Comme l'arrivée de l'eau ou l’électricité

Parmi les villages fraîchement raccordé, la commune de La Gimond avec ses 300 habitants. Une chance et un tournant pour la plus petite commune de la métropole stéphanoise situé tout près de Saint-Héand. Un village où jusqu'ici l'internet était extrêmement lent. Il fallait se contenter de l’Adsl et encore, pendant les heures de pointe, ça « ramait » raconte le maire Pascal Gonon. "Au même titre qu'il y a longtemps, mes prédécesseurs ont amené l'eau potable dans tous les hameaux, aujourd'hui on amène la communication vitesse grand V. Le plus petit hameau de La Gimond peut communiquer de manière instantanée".

Symbole d’une nouvelle ère, c’est l’école qui a été raccordée en premier. Thomas Girard le directeur de l'école sait qu’il va enfin pouvoir utiliser pleinement les ressorts pédagogiques du web. Les élus de La Gimond estiment eux que la fibre va attirer de nouveaux habitants tentés par le télé-travail.

Chantier de cinq à marche-forcée

Pour arriver à ces 100.000 foyers couverts par la fibre, le chantier a été énorme. 300.000 millions d'euros que se sont partagés le Département, les communautés de communes, la Région et l'État. Un chantier à marche-forcée lancé il y à peine cinq ans. "Nous avons installé 10.000 km pendant ces 5 ans, insiste Bernard Laget président du SIEL et maire de Chateauneuf. _L’électricité, c’était 12 000 km et cela a mis 40 ans._"

Un chantier qui selon Bernard Laget a mobilisé 600 emplois. L’entretien de ce réseau fibre devrait permettre de créer 300 autres emplois. La 100 000e prise éligible à la fibre a été installée à Saint-Just-Saint-Rambert.