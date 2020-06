Interpellation à Cavaillon d'un homme recherché pour des faits de violence avec arme

Les policiers de la Police Judiciaire ont interpellé ce lundi à Cavaillon un homme de 21 ans condamné et recherché pour des affaires de violence avec arme. Au cours de l'intervention, les fonctionnaires ont dû abattre deux chiens Pitbull lancés contre eux.

Tout a commencé par une altercation près d'une épicerie du centre ville de Cavaillon dans la nuit de vendredi à samedi. Plusieurs hommes en sont venus aux mains pour tenter de régler un différent ancien, peut-être lié à un trafic de drogue. Ils décident alors de se retrouver avec leurs amis à l'extérieur de la ville pour finir de s'expliquer loin des regards. Mais l'un des individus est armé et n'a pas hésité à tirer mettant en fuite deux des personnes présentes impliquées dans l'altercation survenue plus tôt en ville.

Un homme condamné et recherché

L'affaire rebondit samedi matin quand les deux victimes de l'agression armée se présentent au commissariat de police pour déposer plainte contre leur agresseur. L'enquête s'enclenche et les policiers parviennent à localiser l'homme de 21 ans, auteur présumé des coups de feu. Les policiers cernent son domicile dont il tente de s'enfuir par la fenêtre. Il est finalement interpellé et placé en garde à vue. Au cours de l'intervention, les policiers ont du abattre deux chiens Pitbull lancés contre eux. L'enquête, qui ne fait que débuter, a révélé que l'homme avait déjà été condamné à 9 ans de prison pour des faits de violence avec arme. Il était recherché depuis.