Coup de tonnerre dans le monde du hippisme. L'un des entraîneurs de chevaux de courses d'obstacles les plus célèbres et les plus capés, Guy Chérel, originaire de la Manche mais désormais établi dans les Yvelines, a été interpellé lundi matin dans le cadre d'une affaire de dopage présumé de ses chevaux de course.

Arrestation à son domicile

C'est à son domicile de Maisons-Laffitte, rapporte Le Parisien, que l'entraîneur de 58 ans a été arrêté par les enquêteurs du service des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire. Guy Chérel qui veille à la destinée d'une centaine de galopeurs faisait l'objet d'une enquête entamée l'an dernier en raison de soupçons de dopage organisé et à grande échelle de ses chevaux. Une enquête lors de laquelle d'importantes quantités de produits dopants interdits ont été saisies à l'occasion de perquisitions menées dans ses écuries en région parisienne, mais aussi à Gavray où Guy Chérel possède un centre d'entrainement.

Présentation mercredi devant le juge

La réussite écrasante des chevaux de Guy Chérel pose légitimement question. Jeudi dernier à Auteuil, l'entraîneur a réussi la performance rare de placer ses 4 chevaux au départ d'une seule et même course, aux 4 premières places à l'arrivée. Avec 43% de victoires dans les courses auxquelles participent ses galopeurs, Guy Chérel a engrangé quelque 3,6 millions d'euros de gains. Mais des doutes planent depuis longtemps sur ses pratiques. A 7 reprises, il a été rappelé à l'ordre par la société France Galop, organisatrice des courses en France, en raison de contrôles antidopage positifs. Jusqu'ici les sanctions contre lui ont été symboliques. Des amendes et une suspension de six mois pour l'un de ses chevaux. Mais cette fois, le Manchois d'origine risque plus gros. Sa garde à vue a été prolongée de 24 heures et il devrait être présenté mercredi matin devant un juge à Versailles, comme d'ailleurs un vétérinaire de région parisienne soupçonné d'être son complice dans cette affaire.