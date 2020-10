Interpellation d'un homme dans la mort de Victorine Dartois : "soulagement" pour la famille selon son avocate

On l'a appris ce mercredi peu avant midi : un homme est depuis ce mardi après-midi en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Victorine Dartois. Le corps de l'étudiante de 18 ans a été retrouvé dans un ruisseau non loin de chez elle à Villefontaine (Isère), le lundi 28 septembre, moins de 48 heures après que sa famille a signalé sa disparition.

L'homme interpellé, et dont le domicile a été perquisitionné, est un habitant du même quartier que celui où habitait la jeune femme, celui des Fougères. Il est âgé de 25 ans et est père de famille. Connu de la justice pour différents délits, sa garde à vue a été prolongée ce mercredi après-midi.

Cet homme aurait, selon certains médias, reconnu les faits. Ce mercredi soir, le parquet a refusé de confirmer. Me Kelly Monteiro, avocate des parents de la famille de Victorine, affirme ne pas avoir connaissance des déclarations de cet homme, ni des éléments qui ont amenés les enquêteurs à le placer en garde à vue. Elle indique également ne pas connaître son identité.

"On attend véritablement de savoir qui est cette personne et si la famille le connaissait de près ou de loin ou par des intermédiaires" - Me Monteiro, avocate des parents de Victorine

"Cette nouvelle a été accueillie avec satisfaction par la famille qui attendait ce moment avec beaucoup d'impatience et d'inquiétudes. Pour l'heure nous avons seulement comme informations que c'est une jeune homme de 25 ans qui vit effectivement à Villefontaine à quelques centaines de mètres. On attend véritablement de savoir qui est cette personne et si la famille le connaissait de près ou de loin ou par des intermédiaires, je ne sais pas", confie-t-elle ce mercredi soir.

L'avocate salue le travail "remarquable" des enquêteurs et la patience de ses clients

Et de poursuivre : "c'est toujours la même problématique . On apprend des choses et on a envie d'en savoir plus. Les parents savent que les informations vont nous parvenir. On a fait entre guillemets le plus dur, de patienter jusqu'à ce qu'on puisse retrouver un suspect et voir certainement, peut-être un mis en examen pour la suite. Mais dans la mesure du possible, ils veulent aussi pouvoir savoir ce qu'il s'est passé, ce qui est arrivé à leur fille."

Saluant la discrétion et la ténacité des enquêteurs, regroupés au sein du cellule d'enquête de 10 personnes, Me Monteiro qualifie à nouveau de "remarquable" leur travail. "Cela se confirme aujourd'hui. On sait qu'il se passait des choses. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne savait rien, qu'il ne se passait rien. Nous, on patiente vraiment et on sait qu'en temps utiles on aura les réponses à nos questions."