Interpellation de 4 individus et saisie de plusieurs kilos de drogues dans la Manche

L'enquête a duré près d'un an pour remonter jusqu'aux quatre individus interpellés mardi 9 mai. (photo d'illustration)

L'affaire a débuté il y a près d'un an, en juin 2022. D'après les informations que nous avons recueillies, une procédure est alors ouverte à Cherbourg, après le vol d'un deux-roues motorisé. Le domicile de l'auteur présumé des faits est alors perquisitionné par la police de Cherbourg et sur place, c'est de la drogue qui est découverte, en forte quantité puisque les agents tombent sur 3,6 kilos d'héroïne et 320 grammes de résine de cannabis.

ⓘ Publicité

Des armes saisies lors des arrestations

C'est le début d'une longue enquête engagée pour tenter de reconstituer le trafic et le réseau. Plusieurs investigations ont permis de remonter jusqu'à quatre individus soupçonnés d'être impliqués dans un trafic principalement centré sur l'écoulement d'héroïne. Les enquêteurs auraient finalement décidé d'interpeller mardi 9 mai à l'aube, ces quatre protagonistes. Une 20e de policiers ont été mobilisés pour prendre part aux arrestations simultanées lors desquelles ont également été saisis 2,3 kilos d'héroïne, une forte somme d'argent, mais aussi des fusils de chasse et un revolver, ainsi qu'un gilet pare-balle.

Les quatre personnes interpellées dans la Manche ont été placées en garde à vue mais les enquêteurs continuent leurs investigations.