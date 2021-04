Interpellation de 4 personnes soupçonnées d'avoir commis 32 cambriolages, notamment en Creuse

Les gendarmes creusois ont interpellé ,dans l'Allier, 4 personnes soupçonnées d'avoir commis 32 cambriolages, des méfaits commis en 2018, avec un préjudice total très élevé.

Les 4 personnes interpellées sont soupçonnées d'avoir commis des cambriolages dans le secteur de Boussac, mais aussi dans le Cher et dans l'Allier, dans des résidences principales et dans des résidences secondaires. Les cambrioleurs volaient uniquement des bijoux et de l'argent, pour une valeur totale établie à 100 000 euros.

L'enquête a été supervisée par la brigade de recherche de Guéret. Les interpellations ont eu lieu au domicile des suspects dans l'Allier. Au cours de la perquisition, 20 bijoux d'origine inconnue ont été découverts. Ces bijoux seront par la suite présentés aux victimes.

Une des personnes interpellées a été placée en détention provisoire, deux autres ont été placées sous contrôle judiciaire et mises en examen. Quand à la 4ème personne, elle a été mise hors de cause pendant sa garde à vue, elle a donc été remise en liberté.