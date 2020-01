Interpellation mouvementée d'un jeune chauffard à Loriol

Loriol-sur-Drôme, France

Un conducteur récalcitrant a été interpellé mercredi soir à Loriol-sur-Drôme après avoir multiplié les infractions. Ce garçon d'une vingtaine d'années surpris vers 23 heures alors qu'il roulait beaucoup trop vite, a refusé de s'arrêter a été pris en chasse par les gendarmes mais il a refusé de s'arrêter. Pendant une demie-heure, il a joué au chat et à la souris avec les militaires dans les rues et les petits chemins du secteur. C'est finalement grâce à une herse jetée sous ses roues que les forces de l'ordre ont réussi à l'attraper. Le chauffard, alcoolisé, sans permis, sans assurance et récidiviste est en garde à vue ce jeudi matin à la gendarmerie de Loriol.