Interpellation musclée à Herserange : un policier blessé après une course-poursuite

A Herserange, un policier a été blessé à la jambe en tentant d'immobiliser le conducteur d'un scooter qui narguait les gardiens de la paix dans la nuit de jeudi à vendredi. Le chauffard roulait en excès de vitesse et sans permis, sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants a été interpellé.

Encore une nuit agitée dans le secteur de Longwy, en Meurthe-et-Moselle. Vendredi 29 mai, vers 3H du matin, deux policiers sont mobilisés initialement pour un feu de véhicule à Herserange. L'intervention se termine par une course-poursuite avec un conducteur de scooter, avenue de la Concorde, qui nargue les représentants des forces de l'ordre. Il roule en excès de vitesse, puis à contre-sens.

Le chauffard alcoolisé

Les policiers, qui finissent par mettre pieds à terre, essayent d'immobiliser le scooter qui leur fonce dessus. Dans cette tentative, l'un des gardiens de la paix se blesse à la jambe droite. Le conducteur, déséquilibré, chute à quelques mètres. Il est maîtrisé par les représentants des forces de l'ordre, qui font usage de leur taser. Le mis en cause est ensuite menotté et placé en garde-à-vue. Il roulait sans permis, sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, avec une plaque usurpée.

Le policier blessé a été transporté au centre hospitalier de Mont-Saint-Martin.