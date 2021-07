Limoges : pour fabriquer du crack, un homme force des particuliers à lui donner de l'ammoniaque

La police a interpellé un homme de 28 ans ce lundi 26 juillet vers 19H à Limoges. L'individu venait de s'introduire dans le domicile d'un particulier en exigeant de l'ammoniaque afin de fabriquer du crack. Il a été placé en garde à vue et a reconnu les faits.

Un homme de 28 ans a été interpellé au nord de Limoges par les forces de police lundi 26 juillet en début de soirée. Quelques minutes avant, il venait d'entrer chez un particulier dans le centre-ville de Limoges en exigeant de l'ammoniaque pour fabriquer du crack (une drogue proche de la cocaïne). L'habitant des lieux a tenté de le faire fuir en le poursuivant avant d'appeler la police.

Selon la police, l'homme était "très nerveux et en manque" au moment de son interpellation. D'après elle, il s'agit d'une personne fragile sur le plan psychologique et social. Le jeune homme s'est rebellé et a menacé les forces de police avant de reconnaître les faits en garde à vue.

La police a également retrouvé des bonbonnes de cocaïne sur l'individu.

Le mis en cause est ressorti libre. Il est convoqué devant la justice le 25 octobre pour outrage sur personnes dépositaires de l'autorité publique, usage de produits classés stupéfiants et aussi pour usage et falsification de chèques.