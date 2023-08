Interpellation violente à Bagneux : garde à vue levée pour l'homme suspecté de "refus d'obtempérer aggravé"

Son interpellation violente par des policiers de la BAC a été filmée dans une courte vidéo relayée sur les réseaux sociaux. Âge de 33 ans, le suspect est connu des services de police, rapporte le parquet.

Dans cette courte vidéo d'une dizaine de secondes, la première image montre un homme sur le capot d'une voiture de type break qui s'arrête brusquement. Il est projeté au sol et tente de se relever, mais deux policiers, l'un en civil et l'autre avec un uniforme siglé "police", arrivent en courant et le plaquent au sol.

Le trentenaire circulait en voiture et a refusé d'obtempérer quand les policiers de la BAC ont voulu l'arrêter, indique une source proche du dossier à franceinfo. Il a alors grillé un feu et percuté une voiture de police, ajoute cette source qui précise que l'homme était peu cohérent, agité, mais n'était pas blessé.

Une enquête ouverte pour "refus d'obtempérer aggravé"

Après la fin de sa garde à vue, le suspect n'a pas été admis à l'hôpital, car sa famille a voulu le garder avec elle, précise le ministère public à France Télévisions. Une enquête est ouverte pour "refus d'obtempérer aggravé" et d'autres infractions routières. Elle est confiée au commissariat de Châtenay-Malabry, selon le parquet.

Comme la famille envisage de porter plainte contre les forces de l'ordre, une enquête a été confiée au SDSE, service de déontologie de la police, ajoute le parquet de Nanterre.