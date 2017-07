Interpellations dans le milieu des gens du voyage à Dole et Echenoz-la-Méline

Vols et dégradations en tous genre sévissaient près de Dole et Vesoul depuis la fin du mois de mai. Les forces de l'ordre ont mis le holà en arrêtant trois personnes ces derniers jours.

Trois personnes ont été interpellées du 10 au 13 juillet dans le milieu des gens du voyage à Dole dans le Jura et Echenoz-la-Méline en Haute Saône. Ces trois individus seraient impliqués dans la vague de vols constatée autour de Dole et Vesoul depuis la fin du mois de mai.

Un préjudice de plus de 100 000 euros

Cela concerne au total 41 vols de voitures et motos, la destruction de véhicules, des vols dans des centres auto des salons de coiffures et d’autres commerces pour un préjudice total de plus de 100 000 euros.

Les trois personnes interpellées ont été placées en garde à vue, mises en examen et placées en détention provisoire. Il a fallu pour les interpeller plus de 50 militaires du Jura et de Haute Saône.