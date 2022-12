Interpellations dans les milieux nationalistes : un homme mis en examen et placé en détention provisoire

Après avoir été transféré à Paris en début de semaine, Ricardo Bouza-Fernandez, 59 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire le mercredi 7 décembre. Il faisait partie des trois personnes interpellées le jeudi 1er décembre à Ajaccio. Deux autres hommes, dont Pierre Paoli, étaient sortis libres après 80 heures de garde à vue. Dans ce même dossier, les gardes à vue des 8 personnes interpellées le lundi 5 décembre lors d'une deuxième vague, se poursuivent à Paris.

"Mettre la pression"

Ricardo Bouza-Fernandez a été arrêté le 1er décembre et placé en garde à vue à Aspretto dans le cadre d'une commission rogatoire visant une "association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes". Dans le même temps, deux autres hommes dont Pierre Paoli, étaient placés en garde à vue à Ajaccio, d'où il sont sortis libres après 80 heures. Seul Ricardo Bouza-Fernandez était ensuite transféré à Paris pour être présenté à un juge d'instruction.

"On lui reproche essentiellement son entourage. On est sur une mise en examen et une détention pour mettre la pression", affirme son avocate, Me Amale Kenbib. Agé de 59 ans, ce cuisinier a notamment travaillé pour Pierre Paoli, selon une source proche du dossier.

Huit autres interpellations

Quatre jours après cette première vague d'interpellations à Ajaccio, une seconde avait lieu en Haute-Corse le lundi 5 décembre. Huit personnes étaient arrêtées, dont Charles Pieri et d'anciens et actuels membres de Corsica Libera. Tous ont été transférés à Paris dans la foulée. Leurs gardes à vue, qui atteindront ce vendredi 9 décembre les 96 heures, pourront se solder par des remises en liberté, des placements sous statut de témoin assisté ou des mises en examen.