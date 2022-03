Interpellé alors qu'il convoyait de la drogue vers Nîmes

C'était dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 mars 2022 : un Nîmois de 29 ans est interpellé à Nîmes avec neuf kilos d'herbe de cannabis à bord de sa voiture. Un homme interpellé par la BRI, la brigade de recherche et d'intervention. La poursuite était lancée depuis Perpignan. Il était seul à bord de sa voiture, les policiers n'ont pas repéré de voiture ouvreuse. Une fois arrêté, cet homme a expliqué travailler pour un commanditaire et non pour son propre compte. Il était déjà connu de la justice mais jamais pour des affaires de stupéfiants, uniquement pour des délits routiers.