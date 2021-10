Interpellé après avoir volé des téléphones sous la menace d'une arme à la descente du busway au sud de Nantes

Un jeune homme a été interpellé ce mercredi 6 octobre par les gendarmes après deux vols et une tentative de vol le mois dernier sur les communes de Saint-Sébastien-sur-Loire et Vertou (Loire-Atlantique). A chaque fois, il menaçait ses victimes à la descente du busway.

C'est car l'une de ses victimes avait remarqué que son portable avait été réutilisé avec une autre carte SIM que ce jeune homme de presque 18 ans a pu être interpellé par les gendarmes de Vertou (Loire-Atlantique). Ces derniers ayant alors travaillé sur la téléphonie et le recoupement de photos pour mettre la main sur lui.

Il lui est reproché trois faits, deux vols de portable, sous la menace d'un couteau ou d'une arme dont il montre la crosse cachée sous ses vêtements, ainsi qu'une tentative de vol. Précisément les 9, 17 et 28 septembre. A chaque fois, les victimes descendent du busway à Vertou ou Saint-Sébastien-sur-Loire. Ces personnes décrivent un homme de type africain, habillé en noir et avec un masque chirurgical moucheté noir et blanc. Lors de la troisième agression, la victime fait un malaise et l'auteur de l'agression prend la fuite avant de pouvoir récupérer le téléphone.

Le garçon, de nationalité centrafricaine, a été placé en garde à vue mercredi. Il a depuis été placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Celui-ci est programmé le 14 décembre 2021, quelques jours avant son 18e anniversaire.