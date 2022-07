Interpellé au volant d'un Twingo à Montpellier, il n'avait que 13 ans !

Plus c'est gros, plus ça passe !!! Vendredi, des passants s'inquiètent de voir un jeune garçon au volant d'une Twingo à Montpellier, manifestement beaucoup trop jeune pour conduire. La police municipale intervient. Le conducteur n'avait en effet que 13 ans, son passager, 13 ans et demi.

Dans la voiture, les policiers ont trouvé un pied de biche, un couteau papillon, une bombe lacrymogène, et du cannabis. La voiture appartenait à la maman de la petite amie du chauffeur. Les deux adolescents ont expliqué qu'ils étaient juste descendus pour la déplacer car elle était mal garée et qu'ils en avaient profité pour faire un tour pour mettre de l'essence.

Tous les deux seront convoqués par le juge des enfants. Le conducteur par celui de Montpellier, étant originaire du quartier du Petit Bard, et le passager par celui de Béziers étant lui même biterrois.