Interpellé dans le Lot, ils avaient tiré trois coups de feu sur un véhicule sur l'autoroute A89 à Uzerche

Corrèze, France

C'était le 28 octobre dernier. Un homme roulait sur l'autoroute A89 en direction de Paris au volant d'un utilitaire de société. A hauteur d'Uzerche une drôle d'altercation commence avec les occupants d'une voiture roulant dans la même direction. Je te double, tu me redoubles. Et on se regarde de travers. Ce qui visiblement n'a pas plu au chauffeur de la voiture. Depuis son utilitaire, l'autre voit l'homme sortir un pistolet et entend trois coups de feu. Son véhicule est touché. La voiture disparaît alors

Les gendarmes de la brigade de recherche de Brive et du peloton autoroutier d'Uzerche enquêtent. Ils trouvent les trois impacts de balle sur le véhicule. Il s'agit de balles de calibre 8 millimètres. Il n'a fallu que 15 jours aux militaires pour identifier les auteurs de ces coups de feu. Il s'agit d'un couple de Lotois. L'homme et la femme sont interpellés et comparaissent devant le tribunal de Tulle en comparution immédiate, lui pour violence avec arme, elle pour complicité. Ils ont demandé un délai pour préparer leur défense. Ils seront jugés le 19 décembre. L'homme a été mis en détention à la maison d'arrêt de Tulle jusque là; sa compagne elle est placée sous contrôle judiciaire.