Interpellé par les policiers à Fréjus, un ex homme d'Eglise reconnaît des attouchements sur des mineures

Alors que la commission Sauvé a rendu son rapport ce mardi sur l'ampleur de la pédocriminalité dans l'Eglise notamment, les policiers de Fréjus ont mis en lumière la déviance présumée d'un ex homme d'Eglise. Ce quadragénaire a quitté l'Eglise en 2019 et s'est reconverti depuis en électricien. Il a été placé en garde à vue en fin de semaine dernière pour être entendu sur deux enquêtes. Ces deux affaires concernent des attouchements présumés sur des fillettes, mais aussi sur des faits de détention d'image à caractère pédopornographique.

Des attouchements présumés sur des fillettes

Les faits ne se sont pas déroulés dans le Var mais en Bretagne et dans l'est de la France entre 2006 et 2010. Mais l'homme qui semble être assez mobile était difficilement localisable, jusqu'à la semaine dernière et son interpellation par les policiers varois à Fréjus. Il aurait d'ailleurs pu encore passer entre les mailles du filet puisqu'il s'apprêtait à quitter le Var pour rejoindre les Alpes-Maritimes et Mandelieu, où il comptait s'installer.

C'est donc presque un coup de chance car l'homme était en train de signer son état des lieux avant de rendre les clés de son domicile de Fréjus. Les policiers le placent donc en garde à vue afin de l'entendre sur les faits qui lui sont reprochés : des attouchements sur au moins quatre fillettes lors de colonies de vacances entre 2006 et 2010, ainsi que quelques années plus tard, des consultations de sites mettant en avant des pratiques sexuelles avec des mineurs.

L'homme reconnaît les faits

En garde à vue, l'homme reconnait tout et indique qu'il n'a jamais suivi de soins. L'exploitation de son ordinateur ne révèle rien de compromettant. En revanche, dans son téléphone portable utilisé actuellement, les enquêteurs trouvent des recherches "très orientées".

L'enquête aux ramifications différentes en France vient donc de connaître une accélération très notable. Si les faits visés par ces investigations s'étaient produits dans le Var, nul doute que l'individu ne serait sans doute pas ressorti sans au moins un placement sous contrôle judiciaire. Mais le Parquet de Draguignan n'étant pas compétent territorialement, le dossier a été transmis dans les Alpes-Maritimes, au Parquet de Grasse.

En attendant, l'individu est donc ressorti libre... après avoir avoué des attouchements.