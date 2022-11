Interpellé pour avoir volé des arbres et de la pelouse dans des jardins à Montpellier

Les policiers de Montpellier ont résolu ces dernières semaines près de 400 cambriolages ou vol à la roulotte dans les quartiers Millénaire, Port-Marianne, La Pompignane, Université et avenue de la justice de Castelnau. Des faits commis par trois personnes différentes, dans des garages et des bureaux. Trois hommes et trois méthodes différentes pour plus d'une centaine de vols chacun.

Il y a d'abord cet homme de 29 ans déjà interpellé en juillet pour 80 vols à la roulotte dans les parkings des sous-sols de plusieurs résidences secteur Port Marianne et Mondial 98. Il dérobait tout ce qu'il pouvait trouver dans les voitures : téléphones, lunettes, petite monnaie, vêtements, sac à main. Tout ce qu'il pouvait revendre pour s'acheter ensuite de la drogue.

Il a été condamné à 18 mois de prison ferme en juillet. Mais l'enquête a continué et la police vient de lui attribuer 120 faits supplémentaires. Au total donc à lui seul 200 vols à la roulotte entre décembre 2021 et juillet 2022.

Il y a ensuite cet homme de 36 ans, déjà bien connu de la police, interpellé en flagrant délit en octobre. Lui aussi écumait les sous-sols des résidences, mais dans le secteur Université, avenue de la justice de Castelnau et La Pompignane. Il volait dans les box, l'outillage, le matériel de jardin, les vélos, il trouvait parfois des cartes bleues qu'il utilisait sans contact avant que les propriétaires ne s'aperçoivent de leur disparition, il achetait du tabac et des jeux à gratter. Une 60 aine de cambriolages entre juin et septembre, quatre ans de prison ferme.

Enfin il y a cet homme de 45 ans, lui s'était spécialisé dans le vol des bureaux et des commerces, mobilier, mobilier de jardin, mais plus insolite, cet homme dérobait des arbres et des arbustes qu'il déracinait dans les jardins des bureaux du Millénaire, il a même volé 250 m² de pelouse synthétique. Il mettait le tout dans des containers eux-mêmes volés. Au départ la police n'avait que sept plaintes sur ce secteur, mais lors de l'enquête de voisinage, les enquêtes se sont rendus compte que de nombreuses victimes n'avaient pas fait l'effort d'aller porter plainte, persuadées que cela n'aurait servi à rien. Au total, une centaine de cambriolages entre juin et septembre ont été attribués à cet homme, 80.000 euros de butin. Il sera lui jugé en mars.

360 faits élucidés grâce à l'interpellation des ces trois hommes. "Ça ne résoud pas tout", dit la police_, "mais dans les quartiers concernés, ça fait du bien ! "_