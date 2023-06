Interpellé sur le périphérique nantais car il roulait trop, trop lentement

Policiers et gendarmes ont malheureusement l'habitude de verbaliser pour excès de vitesse. Lundi 12 juin, au soir, sur le périphérique nantais, les policiers ont contrôlé un homme en raison de sa faible vitesse. Il est aux environs de 23 h quand la patrouille le remarque. Elle estime que l'homme circule à 30-40 km/h, pas plus de 50 en tout cas. C'est une vitesse bien en deçà de la limite maximale fixée 90 km/h. Une petite vitesse qui peut quand même s'avérer dangereux.

Positif à l'alcool

Alors les policiers activent le gyrophare, le deux-tons. Mais aucune réaction de l'automobiliste qui poursuit ainsi sa route sur six kilomètres. Porte de Rezé, les policiers arrivent à le dépasser, le faire arrêter en toute sécurité pour le contrôler. L'homme souffle dans le ballon et ceci explique sans doute sa faible allure : il est positif à l'alcool. Plus de 2 grammes et demi par litre de sang.

En raison de cette forte alcoolémie, ce quinquagénaire du secteur de Saint-Nazaire n'a pas pu être entendu immédiatement. Il a passé plusieurs heures en garde à vue. Il en est ressorti ce mardi après-midi avec une convocation devant le tribunal de Nantes dans trois mois. Il sera poursuivi pour refus d'obtempérer et conduite avec alcool. Il est reparti du commissariat sans son permis : une rétention administrative jusqu'à une décision du préfet.