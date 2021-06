Interpellé violemment puis relâché sans poursuites, un jeune tchétchène schilikois reste "choqué"

Le 26 mai dernier, quatre jeunes d'origine tchétchène sont arrêtés à Strasbourg et Schiltigheim. Soupçonnés de préparer une action violente, ils sont pourtant relâchés sans poursuites après 60 heures de garde à vue. L'un d'entre eux témoigne.

Ahmed et sa soeur Eva dans les locaux de l'association des tchétchènes d'Europe

"Ils étaient lourdement armés. Ça m'a choqué, j'ai vu des cagoules." Les interpellations sont musclées ce 26 mai dernier. Les policiers du Raid arrêtent quatre jeunes d'origine tchétchène, qui ont entre 16 et 18 ans. Ils seront relâchés trois jours plus tard, sans poursuites. Les familles et plusieurs associations tchétchènes veulent comprendre.

"Ils nous ont menottés, les enfants pleuraient"

Ahmad (le prénom a été modifié), 18 ans, dit n'avoir jamais eu affaire à la police avant cette interpellation. A 6 heures du matin, les policiers font exploser la porte du domicile familial avant de menotter les membres de la famille présents ce jour-là.

La sœur d'Ahmad, Eva, se souvient : "Ils nous ont menottés avant de nous interroger, les enfants pleuraient. Je leur ai demandé pourquoi ils étaient là mais ils ne m'ont pas répondu. Et puis ils ont emmené mon frère." En tout, ils sont quatre à être arrêtés, tous amis depuis le collège qui pratiquent la lutte ensemble au club Olympia de Schiltigheim.

Quatre jeunes "traumatisés"

Comme Ahmad, les trois jeunes sont d'abord interrogés à Strasbourg puis envoyés à Paris. Les auditions s'enchaînent : "Ils ne m'ont pas montré de choses précises, ils voulaient savoir si je connaissait des tchétchènes expulsés, quelle était ma pratique de l'Islam et d'autres choses comme ça", explique Ahmad qui ne comprend toujours pas ce qu'on lui reproche.

60 heures plus tard, ils sont finalement relâchés à Paris. "On m'a juste dit que j'étais libre de partir", explique Ahmad qui doit se débrouiller dans la capitale sans argent ni téléphone. Il parvient à joindre l'une de ses sœurs grâce à un passant qui lui prête le sien. Il dit n'avoir reçu aucun document attestant de sa garde à vue ou du motif de son arrestation.

Depuis, Ahmad a du mal à dormir : "j'ai perdu mes habitudes, je n'ai plus autant de plaisir à aller au sport et j'ai peur dès que je sors." La mère d'un autre jeune arrêté, de 17 ans, explique que son fils vomit chaque jour, qu'il a perdu du poids. Elle sanglote. "Ils ont employé des gros moyens pour des personnes innocentes", souffle Ahmad.

"On nous colle une étiquette de terroristes"

"On ne comprend pas pourquoi ils ont été interpellés ni pourquoi d'une manière si violente", témoigne Chamil Albakov, porte-parole de l'Assemblée des Tchétchènes d'Europe, qui s'alarme de la montée de la stigmatisation de toute une communauté.

Depuis l'assassinat en octobre du professeur Samuel Paty par un jeune réfugié tchétchène, les autorités françaises accéléreraient les procédures d'expulsion et les interpellations musclées de ceux soupçonnés de radicalisation selon Amnesty International, la Ligue des droits de l’homme et le Comité Tchétchénie.

"On nous colle une étiquette de terroristes", déplore Mourat Taipov, membre de l'Association tchétchène d'intégration de Strasbourg, "alors que la plupart d'entre-nous sommes très bien intégrés." Pour lui, les autorités doivent des excuses à ces quatre jeunes et à leurs familles.