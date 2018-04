Limoges, France

C'est une poignée de portière de voiture qui a mis la puce à l'oreille aux policiers. Samedi 7 avril, les effectifs de la BAC (brigade anti-criminalité) de Limoges ont repéré un véhicule suspect, rue Largillière dans la ZUP de l'Aurence, avec cinq personnes à bord porteuses de gants. Lorsque les policiers ont voulu les contrôler, le conducteur a pris la fuite. Une course-poursuite s'est engagée dans les rues de Limoges. Le pilote en fuite n'a pas hésité à griller tous les feux et à s'engager sur un trottoir du boulevard de la Borie. Sa voiture s'est finalement retrouvée bloquée par les travaux.

Une vingtaine de vols élucidés

Le conducteur et trois passagers ont réussi à prendre la fuite à pied, alors que les policiers interpellaient le dernier passager "auteur de rébellion et de violences sur les fonctionnaires de police". Ce jeune âgé de 16 ans, qui portait des gants et un masque, a été placé en garde-à-vue.

Après la fouille de la voiture volée et l'examen des téléphones portables, deux autres jeunes ont été interpellés le lundi 9 avril. L'enquête a révélé que les trois mis en cause, âgés de 16 ans, étaient les auteurs d'une vingtaine de vols à la roulotte commis à la ZUP de l'Aurence depuis le mois de février. Le conducteur, qui n'avait pas le permis, a également avoué trois autres vols avec effraction commis à Limoges, Couzeix et Condat-sur-Vienne (Haute-Vienne). Tous ont été convoqués devant le juge des enfants, en vue d'une mise en examen.