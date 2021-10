Quatre personnes ont été placées en garde à vue dimanche après avoir dérobé une bétonnière et une brouette chez un particulier.

Interpellés après avoir volé une bétonnière et une brouette chez un particulier à Villeneuve d'Ascq

Les voleurs n'avaient visiblement pas trop peur d'être vus. Mal leur en a pris! Deux hommes et deux femmes ont été interpellés à Villeneuve d'Ascq dimanche matin après avoir été vus en train de voler une bétonnière, une brouette et une remorque chez un particulier; ils ont ensuite emporté le matériel à bord d'un camion benne. Après leur méfait, les individus ont quitté le camion pour tenter de prendre la fuite à bord d'une BMW. Mais ils ont été rattrapés par la police, interpellés et placés en garde à vue.