Interpellés en Bretagne, ils sont soupçonnés de deux car-jakings

Ils ont à peine 17 et 18 ans et sont soupçonnés d'être les auteurs de deux car-jakings à Rennes en avril dernier. Après 6 mois d'enquête, ces trois jeunes bretons ont été interpellés à Brest et dans les Côtes-d'Armor.

Police et gendarmerie ont travaillé ensemble sur cette enquête qui permet d'aboutir à l'interpellation de trois jeunes bretons. Trois hommes âgés de 17 et 18 ans soupçonnés d’être les auteurs de deux car-jakings, c'est à dire des vols avec violence. Ils ont ainsi agressé des automobilistes au volant de leur voiture en pleine nuit, pour leur dérober leur véhicule. Les faits se sont déroulés en avril dernier, dans le quartier Villejean à Rennes.

Une bande de cinq jeunes cagoulés

Une bande de cinq jeunes hommes cagoulés s’est attaquée à des propriétaires de voitures en pleine nuit. Ils ont ainsi dérobé une Clio et une Twingo. Ces voitures ont été retrouvées quelques jours plus tard à Laval, en Mayenne. Un téléphone portable avait également été volé, il a été récupéré par les gendarmes lors d'une perquisition, dans le cadre d'une autre affaire.

Grâce à des investigations techniques sur les deux véhicules volés, les trois jeunes hommes ont pu être identifiés. Il s'agit d'un brestois de 17 ans, et de deux autres jeunes rennais de 17 et 18 ans. L’un d’eux était incarcéré à Orvault pour une autre affaire, le second a été arrêté dans les Côtes-d’Armor. Placés en garde à vue mardi, les trois jeunes hommes ne reconnaissent pas les faits. Le parquet de Brest a été saisi de l’affaire. Les trois hommes seront convoqués ultérieurement devant un tribunal.