Interpellés pour 250 vols de carburant dans l'Aude et l'Hérault

Quatre hommes ont été interpellés sur l'autoroute A9 au Boulou dans la nuit de mardi à mercredi en flagrant délit de vol de carburant dans un camion. Ils auraient ainsi dérobé plus de 130 000 litres de gazole en un an et demi dans l'Aude et l'Hérault.

Dans la nuit de mardi à mercredi, quatre ressortissants roumains ont été pris en flagrant délit de vol de carburant par les gendarmes au péage du Boulou (Pyrénées-orientales). Ces quatre hommes âgés de 23 à 36 ans demeurant en Espagne (Lloret del Mar) étaient pistés depuis plusieurs mois après de multiples plaintes de chauffeurs routiers.

Ils agissaient de nuit sur les aires d'autoroute de l'A9 dans l'Aude et l'Hérault depuis le mois d'octobre 2015, profitant du sommeil des chauffeurs de poids-lourds, ils vidaient le réservoir et stockaient le gazole dans des cuves qu'ils transportaient dans des fourgons pour le revendre en Espagne.

Une enquête avait été ouverte en septembre 2016 par les gendarmes du peloton d'autoroute de Poussan (Hérault). L'enquête a ensuite été menée en collaboration avec les gendarmes espagnols de la Guardia Civile et le centre de coopération policière et douanière du Perthus, 17 mois d'investigation et de surveillance.

Les quatre hommes seront poursuivis pour vols en bande organisée, une enquête menée sous la direction du parquet de Béziers.