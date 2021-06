La police de Granville est alertée d'une course poursuite armée à Bréville-sur-Mer. En arrivant sur place, elle se rend compte qu'il s'agissait d'une tournage de film.

Intervention de Police sur une course poursuite armée près de Granville... Il s'agissait d'un tournage de film

Tout laissait penser qu'il y avait bien un danger. Jeudi 23 juin, en milieu d'après midi, la police de Granville reçoit un appel d'un habitant de Bréville-sur-mer. Il vient de voir une décapotable conduite par une femme avec pour passager un homme cagoulé, armé d'un fusil et qui poursuit une 2 CV.

La police de Granville indique que la menace terroriste est toujours élevée et elle n'exclut alors pas un acte de banditisme. Trois voitures de police sont mobilisées sur place et la Gendarmerie est informée de l'opération. Les forces de l'ordre s'apprêtent à intervenir mais aperçoivent un cameraman et un drone. Les policiers comprennent alors qu'il s'agit en réalité d'un tournage de film.

Une enquête ouverte

Le tournage de ce court-métrage n'avait pas été autorisé ni même déclaré aux autorités. Deux armes ont été découvertes sur place. Elle se sont avérées factices mais très réalistes d'après la police. Elles ont donc été saisies et une enquête a été ouverte. La police de Granville dénonce le manque de sérieux des participants à ce tournage qui a conduit à la mobilisation d'une dizaine de policiers alors qu'il n'y avait aucun danger réel.