Six gendarmes légèrement blessés dans une explosion à Annecy

Il était 21 heures sur la zone industrielle de Vovray, près d'Annecy (Haute-Savoie) quand une voiture a pris feu. Une fuite de carburant a provoqué une explosion. Six gendarmes sont légèrement blessés.

Annecy, France

Les pompiers sont intervenus pour un feu de voiture dont le carburant avait fuit un peu avant 21 heures jeudi soir dans la zone industrielle de Vovray, près d'Annecy (Haute-Savoie). Le carburant avait eu le temps de s’écouler sur la chaussée et de s’infiltrer dans les égouts, avant que les pompiers ne puissent faire quoi que ce soit. Après la voiture en feu, c’est le carburant qui s’est enflammé, provoquant une explosion dans une bouche d'égout. Six gendarmes ont été légèrement blessés par les éclats et les débris soufflés par l'exposition.