Opération du GIGN dans le centre ville de Nîmes

Le GIGN et d'importants effectifs des forces de l'ordre ont été déployés ce mercredi matin à six heures dans le centre ville de Nîmes. Une opération menée rue Fresque dans le cadre d'une enquête de la section de recherche de la gendarmerie du Gard et qui serait liée à un fait divers.

Une intervention surprise du GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, et de la gendarmerie du Gard s'est déroulée au petit matin dans une rue du centre ville de Nîmes, la Rue Fresque.

Une dizaine de gendarmes ont été déployés à 6H00 pour une perquisition menée dans un appartement de ce quartier de la place du marché à deux pas de la mairie. Un jeune homme aurait été arrêté.

Une opération menée dans le cadre d'une enquête de la section de recherche de la gendarmerie, et qui serait liée à une affaire de droit commun.

Le témoignage de Jérôme, qui était en train d'installer la terrasse d'un restaurant.