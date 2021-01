Intervention du Gign en Ardèche : l'homme recherché est probablement mort d'une overdose

L'habitant de Joyeuse (Ardèche) recherché depuis le 9 décembre dernier n'a pas été tué par une autre personne. L'autopsie pratiquée ce mardi n'a pas décelé de traces de blessures. Le quadragénaire a succombé à un arrêt cardiaque, peut-être à la suite d'une overdose. Une analyse toxicologique doit être réalisée pour le préciser.

Cet homme de 48 ans recherché pour une affaire de violence était à l'origine de la venue du GIGN à Joyeuse dans la nuit du 9 au 10 décembre dernier. Car il avait menacé de tuer les gendarmes qui tenteraient de l'interpeller. Un gros dispositif est alors mis en place autour de sa maison. Mais il n'est pas chez lui. Trois semaines plus tard, le 2 janvier, il est découvert mort chez l'un de ses amis dont il avait les clés du domicile. Médicaments et drogue sont retrouvés sur place. Les causes de la mort n'étant pas suspectes, le corps a été restitué à sa famille.