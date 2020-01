Intervention du RAID à Rochefort : un homme retranché chez lui menace de se suicider

La rue Angée à Rochefort est toujours bouclée ce lundi soir. Un homme âgé entre 45 et 50 ans est retranché dans la maison familiale depuis plusieurs heures. Le Raid est sur place, ainsi qu'une quinzaine de policiers du commissariat de Rochefort. Les négociations sont en cours.

Selon un voisin joint par France Bleu La Rochelle, cette maison est inhabitée depuis un an. Un couple y habitait : l'homme est décédé et la femme serait en maison de retraite. Ce retraité nous confirme qu'il est confiné chez lui depuis 14h30 et qu'un policier lui a demandé de ne pas sortir jusqu'à ce que l'intervention soit terminée. La rue Angée est toujours fermée ce lundi soir.