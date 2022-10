Intervention du RAID en Corrèze pour un homme retranché chez son ex

Condamné il y a quelques mois pour des violences sur son ex-compagne, cet homme avait interdiction de paraitre à son domicile. Pourtant, ce dimanche en fin d'après-midi, il se rend chez chez cette femme qui vit dans le village de la Tourette à Ussel.

Malgré l'interdiction, cette dernière accepte d'héberger son ex et le soir venu elle part diner comme prévu chez des voisins. C'est ce que n'a pas supporté l'homme âgé de 36 ans, qui déboule alors dans la soirée chez les voisins qui vivent 100 mètres plus loin. Il menace de mort son ex, mais aussi les quatre convives qui se trouvent avec elle.

Des tirs et des menaces de mort

L'homme repart, mais pour aller chercher une carabine 22 long rifle avec la quelle il tire plusieurs fois en l'air avant de retourner chez les voisins avec de nouvelles menaces de mort. Il dit même qu'il va s'en prendre au chien de son ex.

Quand les voisins appellent la police, l'homme lui retourne dans la maison où il se retranche avec sa carabine. Il faut l'intervention du RAID et plusieurs heures de négociations pour le raisonner. Il se rend vers 4h ce lundi matin. Placé en garde à vue, il doit maintenant être déféré au parquet de Tulle ce mardi, dans la journée.