Intervention du RAID près de Toulouse : le preneur d'otages avait 90 ans

Ce jeudi 1er avril, le RAID est intervenu dans la soirée pour mettre un terme à une situation tendue à Tournefeuille, à l'ouest de Toulouse (Haute-Garonne). Un homme armé tenait en otage son épouse et son fils. L'homme s'est rapidement rendu sans faire de blessé. Il est âgé de 90 ans.

Vers 21h30 ce jeudi, un coup de feu retentit dans un quartier pavillonnaire de Tournefeuille, non loin du parc de la Ramée et du fossé de Larramet. Un coup de fusil en l'air. La police arrive rapidement. Un vieil homme tient sa femme en otage et leur fils handicapé.

Voisinage évacué

Les voisins sont évacués, un périmètre est évacué alors que la nuit est largement tombée. L'antenne du RAID est mobilisée. À force de négociation et sans autre coup de feu tiré, le preneur d'otage finit par se rendre. Il s'agit d'un homme de 90 ans, qui vit avec sa femme âgée d'une soixantaine d'années et leur fils trisomique d'une quarantaine d'années.

Le nonagénaire a été interpellé et placé en garde à vue. Il doit être déterminé si il est en possession de toutes ses facultés mentales. Son épouse et son fils sont sains et saufs.