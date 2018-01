C'est à la sortie d'un autocar circulant entre Bellac et Limoges que l'interpellation a eu lieu. Les jeunes, agités et perturbateurs pendant le trajet, s'en sont pris aux forces de l'ordre appelées par la conductrice.

Limoges, France

Au lendemain d'une mobilisation pour dénoncer la haine anti-flics, trois policiers de Limoges ont été blessés à la mi-journée, ce mercredi, dans le quartier Montjovis. Ils avaient été appelés à la rescousse par la conductrice d'un autocar de la RRTHV, la Régie Régionale des Transports de la Haute-Vienne, effectuant la liaison entre Bellac et Limoges, une ligne dont on a déjà parlé fin 2017 en raison des problèmes récurrents de drogue, de violences et d'incivilités.

Un coup de poing dans la tempe d'un policier

Cette fois, la conductrice a dû faire face au comportement perturbateur et pour le moins agité de plusieurs jeunes passagers. A l'arrivée de l'autocar à Limoges, une patrouille de police est là pour les attendre à leur descente. Deux sont interpellés, mais deux autres se rebellent et s'en prennent aux fonctionnaires. L'un d'eux reçoit un coup de poing à la tempe, tombe au sol et se blesse à la mâchoire. Deux autres sont touchés aux mains. Les quatre fauteurs de troubles, dont trois mineurs proche de la majorité, sont en garde à vue en ce mercredi en fin d'après-midi. L'intervention a nécessité la présence d'une vingtaine de policiers.