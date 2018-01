Quatre mois après avoir appris le décès de sa fille qui travaillait au pair, la mère de Sophie Lionnet se rend à Londres où elle espère trouver des réponses. L'absence d'explications lui est de plus en plus intenable. Elle était l'invitée de France Bleu Auxerre ce lundi matin.

Paron, France

FB Auxerre : Il y a quatre mois, la police sonne à votre porte, vous n’y croyez pas et hurlez. La blessure est-elle toujours aussi vive?

Catherine Devalonné (la mère de Sophie Lionnet s'est remariée, ndlr): "Je me recueille tout le temps dans sa chambre. Je reste assise un petit moment sur son lit ou alors je m’allonge. Je pleure, je m’exprime. Et parfois, quand la douleur est trop forte, je dors quelques jours dans son lit pour être avec elle."

Vous n’avez à ce jour toujours pas plus de détails sur les circonstances de sa mort?

"À l’heure actuelle, non. On va voir dans quelques temps si ces personnes sont décidées à s’exprimer et à dire ce qu’il s’est passé."

Qu’entendez-vous par "ces personnes"?

"Ces deux monstres qui soit-disant n’ont pas tué ma fille."

Le deuxième gros point d’interrogation, c’est quand va être rapatrié le corps de votre fille…

"Dernièrement on m’a dit fin janvier-début février, voire plus. Cela dépendra de la partie défense."

Je veux savoir si elle a subi beaucoup de violences, si elle a souffert

Vous vous êtes rendue à Londres en octobre pour vous y recueillir, vous y retournez aujourd’hui avec votre avocat. Qu’espérez-vous de ce voyage?

"Savoir comment ma fille est morte. Si elle a subi beaucoup de violences, si elle a souffert. Parce que cela m’intrigue énormément. Savoir aussi quand est-ce qu’enfin on va me la rendre pour que je puisse faire mon deuil, pour que ma famille aussi puisse faire son deuil. Notamment son petit frère et son papa. Enfin, savoir où en sont les auditions, et avoir des détails sur l'audience du mois de mars. Les deux meurtriers ont avoué avoir caché certaines choses à la police, mais pas le crime."

Ils ont avoué avoir tenté de dissimuler le corps. Est-ce que cet aveu n’est tout de même pas un pas en avant pour vous?

"Oui, mais je ne comprends pas le reste de leurs réactions. Pourquoi avoir caché, pourquoi avoir fait ça? Pourquoi ils n’avouent pas tout? C’est horrible, c’est monstrueux et je n’en vis plus"

Du côté français, rien ne se passe

Des réponses, vous en avez cherché auprès de l’État français. Emmanuel Macron vous a écrit le 13 novembre dernier, il vous promettait un suivi d’une conseillère. Avez-vous eu des nouvelles?

"À ce jour je n’ai aucune nouvelle de cette conseillère. Du côté français, rien ne se passe. J’ai écrit à Emmanuel Macron en expliquant la situation par rapport à ma fille, à mes finances, pour savoir qu’est-ce qu’il fallait que je fasse, où m’adresser. Sa secrétaire m’a répondu, qui m’a renvoyé vers la secrétaire d’État aux affaires étrangères, qui m’a dit qu’elle ne pouvait rien pour nous."

Avez-vous déjà entamé le processus de deuil?

"J’ai commencé à m’organiser, mais je ne peux pas en faire plus tant que Sophie ne sera pas là. Nous avons acheté des plaques, commencé à nous organiser au niveau de la sépulture. J’ai acheté une concession avec les sous de la cagnotte en ligne. Je remercie gracieusement tous les gens qui y ont participé. On se sent soutenus par la population."

Si vous deviez adresser un dernier mot, à qui qui choisiriez-vous de l’adresser, et quel serait-il?

"Je m’adresserais directement aux coupables : savoir pourquoi ils ont agi comme ça."