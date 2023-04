INTERVIEW FRANCE BLEU – La manifestante renversée à Soliers appelle le chauffard à se rendre

« Tout s’est passé très vite, j’ai vu une masse sombre foncer sur moi, et je me suis retrouvée dans le décor ». Des faits en eux-mêmes, Yasmina Herbert ne garde qu’un souvenir flou. Ce matin du 28 mars, au dixième jour de mobilisation contre la réforme des retraites, l’intersyndicale a installé un barrage filtrant au rond-point de Soliers (Calvados). Excédé, un automobiliste entreprend de passer en force.

La manifestante, secrétaire départementale de Sud PTT 14, est fauchée par le véhicule. Elle tombe au sol et est blessée à la tête et au poignet. Prise en charge par le SAMU, elle est évacuée dans un état grave vers le CHU de Caen. Elle souffre d’un traumatisme crânien. « J’ai été hospitalisée pendant quatre jours, je suis sortie il y a une semaine, je souffre toujours de maux de tête, j’ai des vertiges et des étourdissements ».

Le chauffard prend la fuite juste après l’accident. Et dans la précipitation, personne ne réussit à relever la plaque d’immatriculation de la voiture. Il s’agit d’une Golf gris foncé. Elle est toujours activement recherchée par la police. Yasmina Herbert appelle l’automobiliste à se rendre : "Je souhaite qu'il reconnaisse les faits, je ne veux pas qu'il ait des problèmes qui ruinent toute sa vie, ce n'est pas ça l'objectif, je veux juste qu'il reconnaisse le mal qu'il m'a fait".

Yasmina Herbert a beaucoup de mal à comprendre la violence dont elle a été victime. "Nous ne nous battons pas que pour nous. Si nous arrivons à obtenir l'annulation de la réforme, tout le monde profitera des acquis". Encore très fatiguée et éprouvée par l'accident, elle n'a pas repris les actions sur le terrain. Mais elle assure qu'elle retrouvera ses camarades de lutte dès que possible.