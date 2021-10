François Pérain, le procureur de la République de Nancy revient sur le parricide de jeudi dernier qui a marqué les esprits à Nancy. Un adolescent de 13 ans a été mis en examen samedi et placé en détention provisoire pour le meurtre de son père d'une balle dans la tête.

Parricide de Nancy : "une affaire atypique et extrêmement grave" pour le procureur de Nancy

Ce serait après une violente dispute entre ses parents, jeudi vers 3h du matin au domicile familial à Nancy, que le garçon est allé chercher un pistolet dans la chambre dans ses parents. Il a reconnu être entré dans la cuisine et avoir tiré une balle dans la tête de son père. Après quelques heures de fuite, il s'est finalement rendu à la police et a été mis en examen samedi pour "meurtre sur ascendant" et placé en détention provisoire.

"Le mineur de 13 ans a reconnu les faits et les a décrit de manière précise, explique François Pérain le procureur de la République de Nancy à France Bleu Sud Lorraine, il verbalise peu sur les raisons de son geste, mais il décrit un père violent verbalement et physiquement".

On a l'impression que sa manière de mettre fin à tout ça, c'était de tuer son père

La mère de famille elle, parle davantage "de violence verbale, elle relativise les violences physiques", précise François Pérain : "elle a été examinée pendant sa garde à vue et aucune trace de violence physique n'a été retrouvée sur elle".

"Manifestement, le quotidien du couple était particulièrement chaotique, en raison de l'alcoolisme du père", cet homme de 33 ans aurait été alcoolisé et violent verbalement le soir du drame, selon le fils de 13 ans.

Incarcéré dans un quartier pour mineurs

Une dispute et un contexte difficile qui auraient visiblement déclenché ce passage à l'acte : "on a plutôt l'impression qu'il a voulu mettre fin à tout ça. Et sa manière de mettre fin à tout ça, c'était de tuer son père".

François Pérain évoque une affaire "atypique et extrêmement grave" vu l'âge de l'auteur présumé : "un mineur de 13 ans peut être jugé devant les juridictions spécialisées. Un parricide est puni par une peine pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais si on applique l'excuse de minorité, la peine maximum est de 20 ans".

L'adolescent est actuellement incarcéré dans un quartier pour mineurs, ce sera le tribunal pour enfants qui jugera cette affaire. Ses quatre frères et sœurs ont eux été provisoirement placés.