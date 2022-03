Après l'agression d'Yvan Colonna, interview de Matthieu Quinquis, membre de l'Observatoire des Prisons

Beaucoup de politiques disent que la responsabilité de l'État est engagée après l'agression d'Yvan Colonna, est-ce que vous êtes d'accord ?

Je partage cette analyse sur le plan juridique. La loi pénitentiaire adoptée en novembre 2009 fixe une obligation à l'État d'assurer la sécurité de l'intégrité physique des personnes placées sous sa garde. Ce texte prévoit notamment que la responsabilité de l'État est engagée, même en l'absence de toute faute, lorsqu'une personne décède à la suite de violences exercées par une autre personne détenue.

Donc il pourrait y avoir des poursuites judiciaires sur ce motif ?

Dans ce cas, ce sont des poursuites engagées devant le tribunal administratif, dans le cadre d'un contentieux indemnitaire, c'est-à-dire que la famille d'une personne détenue décédée à la suite de violences commises par une autre personne détenue peut demander à l'État de l'indemniser. C'est totalement indépendant de poursuites qui pourraient être engagées sur le plan pénal contre l'auteur des violences à l'origine de ce décès.

Yvan Colonna est un prisonnier placé sous le statut de détenu particulièrement signalé (DPS), visiblement, cela n'a pas suffit à le protéger dans ce cas-là ?

En réalité, le statut de DPS n'est pas tellement un statut qui protège les personnes détenues, c'est davantage un statut qui protège l'administration pénitentiaire de ces personnes détenues. C'est un régime sécuritaire mais uniquement tourné vers la neutralisation de ces personnes dont on estime qu'elles représentent un danger pour la sécurité des personnels ou des biens au sein de l'établissement pénitentiaire. Elles sont considérées comme telles en raison de leur profil, de la nature de leur condamnation, des liens ou des appartenances politiques ou autre

Vous dites que c'est un statut sécuritaire, comment ce statut se traduit-il concrètement au sein de la prison ?

Les modalités d'affectation dans les établissements pénitentiaires sont très encadrées. Les personnes inscrites au registre DPS ne peuvent pas être transférées avec autant de facilité que les autres personnes détenues et dans le cas d'Yvan Colonna, cette problématique a été soulevée à plusieurs reprises par sa famille et ses avocats. En ce qui concerne l'affectation au sein d'un bâtiment de l'établissement, on privilégie des cellules près des postes de sécurité, un encellulement individuel, éloigné d'autres personnes détenues qui sont elles aussi inscrites au registre des DPS ou présentant un profil sensible. Sur la mobilité au sein de l'établissement, ce sont des personnes qui sont souvent accompagnées par plusieurs personnes détenues, qui n'ont pas accès à un certain nombre de services ou d'activité. Le classement au travail, sans être interdit, est plus difficile. L'accès aux activités socioculturelles est plus limité. Au quotidien, il y a aussi des fouilles, des rondes, de jour comme de nuit, qui entraînent parfois le réveil de la personne détenue à plusieurs reprises. La famille fait aussi l'objet d'une forte surveillance, lorsqu'elle rentre ou sort du parloir, quand elle dépose du linge, adresse des courriers ou appelle la personne détenue.

Malgré toute cette surveillance, il y a quand même eu agression, c'est ça qui est particulièrement étonnant

Sur ce cas particulier, c'est difficile pour moi de me positionner. Je n'ai pas les éléments, je n'ai pas accès au dossier et je pense que l'enquête va prendre plusieurs mois avant d'établir les circonstances précises de l'agression mais il est certain que toutes ces mesures sécuritaires ne privent pas la personne détenue de toute activité. Les surveillances et les contrôles sont renforcés mais ils n'entraînent pas une exclusion totale du reste de la détention : ce n'est pas un placement à l'isolement ou une neutralisation entière de la personne détenue, donc elle participe à certains événements collectifs comme la cour de promenade ou des déplacements au sein de l'établissement pour aller à l'unité sanitaire. À ce moment la personne est susceptible de croiser d'autres détenus. Elle n'est pas sous la surveillance constante du personnel donc la seule inscription au registre des DPS et la seule mise en œuvre des mesures sécuritaires n'empêche pas que des agressions de ce type se produisent.

Vous pouvez aussi réécouter cette interview en cliquant sur ce lien.

Retrouvez les dernières informations sur l'agression d'Yvan Colonna dans notre article dédié.