"Intolérable", le maire de Pontarlier condamne les tags sur la mosquée de la ville

Les mosquées de Pontarlier et de Montlebon ainsi que le bâtiment de l'association des Turcs de Pontarlier ont été taguées dans la nuit de samedi 6 à dimanche 7 novembre 2021. Des croix de Lorraine ont notamment été peintes.

La communauté musulmane et la communauté turque ont été prise pour cible dans le Doubs. Les mosquées de Pontarlier et de Montlebon ainsi que les murs de l'association des Turcs de Pontarlier. ont été taguées. Des croix de Lorraine, symbole de la Résistance pendant la Seconde guerre mondiale, ont notamment été tracées à la bombe de peinture rouge sur les murs extérieurs de la mosquée de Pontarlier. Une enquête est ouverte.

"C'est intolérable, inqualifiable, on touche au vivre-ensemble, à la liberté d'expression, de penser, de religion, réagit le maire de Pontarlier Patrick Genre. Tout ce qui peut altérer à cela est tout à fait abject. En plus en utilisant la croix de Lorraine qui est un symbole fort dans l'histoire de France, qui symbolise la résistance." Patrick Genre apporte son soutien aux Musulmans et aux Turcs de Pontarlier.

Le Comité de coordination des musulmans turcs de France réagit lui aussi, condamnant "avec la plus grande vigueur ces actes", et appelant à "rester unis dans la nation pour éviter ces actes odieux".