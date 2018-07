Feurs, France

Selon les chiffres de la préfecture de la Loire, se sont finalement 43 enfants qui ont été victimes d'une intoxication alimentaire dimanche 29 juillet à Feurs sur le tournoi mondial d’ultimate organisé au stade Maurice Rousson. Les jeunes ont été pris de vomissements dans l'après-midi, peu de temps après le repas. Quatorze ont été hospitalisés. Parmi eux six Israéliens, sept Belges et un Colombien. Les derniers – trois belges - sont sortis de l’hôpital vers midi. Leur état n’était pas préoccupant mais ils étaient fortement déshydratés.

Analyses sur place et chez le traiteur

La Direction départementale de protection des populations a fait des prélèvements dès dimanche soir sur le site. Le midi, les enfants avaient mangé de la salade de lentilles, des pâtes et du filet de colin et de la tarte aux pommes.

Les enquêteurs doivent se rendre aujourd'hui chez le traiteur de Saint-Chamond pour saisir les aliments. La préfecture qui insiste sur le fait que pour le moment rien n’incrimine le traiteur. Le conditionnement sur place peut aussi être en cause dans l’intoxication alimentaire.

L’annulation difficile à digérer

Avant même les conclusions de l’enquête, la mairie de Feurs a sur le champ pris un arrêté municipal pour suspendre la compétition. Un coup dur pour l’organisation et pour les adolescents venus de très loin et qui s'étaient préparés pendant longtemps pour ces championnats. Les 230 jeunes de 17 à 19 ans trouvent que l’annulation « pour une indigestion » n’était pas nécessaire. Les délégations belges, colombiennes et israéliennes cherchent maintenant d'autres évènements en France pour profiter du séjour.

50 bénévoles

Mais les plus déçus, ce sont sans doute les organisateurs. Guillaume Bataillon est l'organisateur du championnat à Feurs et président du club d’ultimate de Feurs ne comprend pas vraiment comment la compétition a tourné au fiasco. "On était 50 bénévoles pour accompagner l’événement. On a tout fait pour que ça se passe bien. C’est vraiment incompréhensible". Beaucoup de frais ont aussi été engagé par le club, estimé pour le moment à un budget de 60 000 euros. Le club qui ne sait pas comment il bouclera les comptes.