27 spectateurs du Son et Lumière de Cléry Saint André se sont plaints de nausées et de maux de ventre ce vendredi soir, à la fin du spectacle. Une femme de 80 ans a dû être hospitalisée par précaution

Cléry-Saint-André, France

Selon les pompiers du Loiret, les spectateurs du Son et Lumière de Cléry Saint André ont été victimes d'une intoxication alimentaire. Vers la fin du spectacle, ils ont commencé à se plaindre de nausées et de douleurs abdominales. 27 personnes au total ont été prises en charge, et toutes avaient mangé à l'espace restauration sur le site du Son et Lumière, avant la représentation.

Une femme de 80 ans hospitalisée

La plupart des victimes sont rentrées chez elles après un examen des pompiers, on ne connait pas encore la cause de cette intoxication. Mais une femme âgée de 80 ans a dû être hospitalisée, pour être placée sous surveillance.