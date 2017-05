Intoxication alimentaire de 300 enfants à Rouen : une enquête lancée auprès des parents

Après l'intoxication alimentaire qui a rendu 300 enfants malades jeudi 27 avril à Rouen, les autorités sanitaires lancent une enquête auprès des parents ce mardi.

Après l'intoxication alimentaire qui a rendu malade 300 enfants des écoles de Rouen et Bois-Guillaume jeudi 27 avril, les autorités sanitaires régionales lancent ce mardi une enquête auprès des parents. Il s'agit de "décrire l'événement pour en déterminer l'origine". La cuisine centrale de Bois-Guillaume a été mise hors de cause. Selon les premières analyses, l'intoxication pourrait être liée aux matières premières et pas aux techniques de fabrication.

Cette enquête concerne les enfants malades et ceux qui ne l'ont pas été. Il s'agit de savoir ce qu'ils ont mangé à la cantine ou pas le mercredi 26 et le jeudi 27 avril.