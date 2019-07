Intoxication alimentaire de 44 membres d'un groupe de scouts en Haute-Loire

Les pompiers de Haute-Loire sont intervenus à Saint-Pal-de-Mons, samedi 27 juillet, pour une intoxication alimentaire. Parmi les 118 personnes de ce groupe de scouts présents au gymnase municipal, 44 souffrent d'une intoxication alimentaire, six ont été évacués à l'hôpital.

Une intoxication alimentaire généralisée a été à l'origine de l'intervention du SAMU et des pompiers en Haute-Loire, samedi 27 juillet en début d'après-midi. Un groupe de 118 scouts déjeunait au gymnase municipal de Saint-Pal-de-Mons, à la frontière avec le département de l'Ardèche. Les pompiers ont été appelés à 13h14, quarante-quatre scouts souffraient d'une intoxication alimentaire. Après examen sur place, six ont été redirigés vers différents hôpitaux, "en urgence relative", c'est-à-dire que leur vie n'est pas menacée. On ignore à ce stade ce qui a provoqué l'intoxication alimentaire.