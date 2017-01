Intoxication au CO2: un homme de 21 ans décédé à Lille

Un jeune homme de 21 ans est mort dimanche soir à Lille, intoxiqué au monoxyde de carbone. Une jeune femme a aussi été grièvement intoxiquée et trois autres jeunes de 21 et 22 ans ont été plus légèrement touchés.

Les pompiers sont intervenus dimanche soir vers 22h10 dans un appartement situé Boulevard Carnot dans le centre de Lille. Sur place, ils ont découvert un jeune homme de 21 ans, décédé, intoxiqué au monoxyde de carbone.

Une jeune femme de 21 ans elle aussi a elle été découverte gravement intoxiquée. Elle a été immédiatement hospitalisée au CHRU de Lille. Trois autres jeunes hommes, âgés de 21 et 22 ans, ont eux été plus légèrement intoxiqués.