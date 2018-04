Niort, France

On a peut-être échappé au drame hier en fin de matinée à Niort. Point de départ de toute cette affaire : la visite d'un homme se plaignant de maux de tête aux urgences de l'hôpital. Les premiers examens révèlent qu'il a inhalé du monoxyde de carbone dans une maison où il ne vit pas seul.

Aussitôt, les services de l'hôpital alertent les pompiers, (il est un peu plus de 11 heures et demi) pour leur demander d'intervenir en urgence au domicile de cet homme. A leur arrivée, 11 impasse Georges Cuvier à Niort, la vingtaine de pompiers dépêchés sur place découvrent cinq personnes dans la maison: trois adultes et deux enfants de 3 et 6 ans, tous conscients. Ils les évacuent très vite vers le centre hospitalier où les médecins décèlent chez eux aussi un début d'intoxication au monoxyde de carbone. Une intoxication provoquée vraisemblablement par la chaudière gaz de l'habitation. Appareil que les pompiers ont débranché avant de quitter les lieux.