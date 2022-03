Intoxication au monoxyde de carbone à Gonsans (Doubs)

A Gonsans, près de Besançon, un enfant a été légèrement intoxiqué au monoxyde de carbone. Un peu avant deux heures du matin, ce dimanche 20 mars 2022, il a été pris de maux de ventre et de vomissements.

Sept personnes hospitalisées par précaution

Au total quatre adultes et trois enfants ont été mis sous oxygène par les pompiers et hospitalisés à Besançon, par précaution. Ils avaient tous mangé ensemble dans une cabane, et utilisé un caquelon à charbon de bois. Tous présentaient de légers symptômes d’intoxication au monoxyde de carbone selon les pompiers.